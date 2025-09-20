Muğla'daki yangın kontrol altında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül günü saat 00.30'da kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli ekipler sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada (Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük) yangınların çıktığını bildirimişti.

Vali Akbıyık, çıkan yangınlardan Milas Akkovanlı yangınına 30 arazöz ve su tankeri, 25 araç, 8 iş makinesi ve 180 personel ile karadan, 4 helikopter ile havadan; Milas Kıyıkışlacık yangınına 19 arazöz, 17 araç, 6 iş makinesi ve 125 personel ile karadan, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan; Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere 22 hava aracı ile havadan müdahale edildiğini paylaştı.

108 EV BOŞALTILDI, 357 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Köyceğiz ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Vali Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Afet Merkezimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Murat Sarı başkanlığında göreve başlamış olup, çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Ayrıca bugün için Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

42 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Milas Kıyıkışlacık’ta çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 42 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü.