Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletli Mustafa hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Mustafa Can hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa Can idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki minibüs, Gökpınar-Bayır yolunda çarpıştı.

Pazartesi günü saat 23.30 sularında meydana gelen kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Can

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç sürücünün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

