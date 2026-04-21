Muğla'da minibüsle çarpışan motosikletli Mustafa hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Mustafa Can hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa Can idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki minibüs, Gökpınar-Bayır yolunda çarpıştı.
Pazartesi günü saat 23.30 sularında meydana gelen kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen motosikletteki 16 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç sürücünün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor