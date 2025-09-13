Muğla'da Avustralyalı turistin cansız bedeni Likya Yolu'nda bulundu

Yayınlanma:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Avustralyalı turist Irene Claire Dunn ölü bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Avustralyalı turist Irene Claire Dunn, kayalık alanda ölü bulundu.

Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalık bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dunn’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Turistin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu