Muğla'da Avustralyalı turistin cansız bedeni Likya Yolu'nda bulundu
Yayınlanma:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Avustralyalı turist Irene Claire Dunn ölü bulundu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Avustralyalı turist Irene Claire Dunn, kayalık alanda ölü bulundu.
Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalık bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dunn’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Turistin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...