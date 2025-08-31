Muğla'da 27 milyon litre atık su toplandı

Muğla'da 27 milyon litre atık su toplandı
Yayınlanma:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ile Dalaman ve Göcek koylarındaki 42 bin 932 tekneden son 10 yılda toplam 27 milyon 605 bin 462 litre atık su toplandığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait 8 atık alım teknesi, koylardaki teknelere atık yağ, sintine, pis su ve katı atık toplama hizmeti sunuyor.

Yaklaşık 10 yıldır 42 bin 932 tekneden 21 bin 959 litre atık yağ, 69 bin 43 litre sintine, 17 milyon 794 bin 185 kilogram katı atık ve 27 milyon 605 bin 462 litre pis su toplandı.

Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren atık alım tekneleriyle Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 5 bin 39 tekneye hizmet sunuldu. Yılın 8 aylık döneminde teknelerden 426 litre atık yağ, 2 bin 427 litre sintine, 4 milyon 458 litre pis su ve 458 bin 520 kilogram katı atık toplandı.

BAŞKAN ARAS'TAN DEĞERLENDİRME

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökova, Göcek ve Dalaman'ın mavisinin yalnızca bugün için değil, yarınlar için de korunması gerektiğini belirtti.

'GURUR DUYUYORUZ'

Şimdiye kadar binlerce tekneye hizmet verdiklerini, milyonlarca litre pis suyu, tonlarca katı atığı denizlere karışmadan topladıklarını bildiren Aras, "Biliyoruz ki temiz denizler sadece turizm için değil, balıklarımız, deniz canlılarımız ve doğamız için de hayat demek. Denizlerimizi korumak bir görev değil sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Muğla'nın mavi sularını, gelecek kuşaklara tertemiz bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Katı atık tesisinde boru patladı dere siyaha büründü: Tek bir canlı bile kalmadı!Katı atık tesisinde boru patladı dere siyaha büründü: Tek bir canlı bile kalmadı!

CHP'li Avşar'dan katı atık tesisine tepki: Kocaeli’nin çöpünü Kandıra’ya yıkmayınCHP'li Avşar'dan katı atık tesisine tepki: Kocaeli’nin çöpünü Kandıra’ya yıkmayın

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı