Katı atık tesisinde boru patladı dere siyaha büründü: Tek bir canlı bile kalmadı!

Giresun Görele’ye bağlı Çavuşlu beldesinin Beyli Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerden çıkan arıtılmış suların deşarjını sağlayan boruda patlama meydana geldi.

Borunun patlaması sonucu Yalakoza Çavuşlu Deresi, siyah renge bürünürken, su kuyularında yapılan kontrollerde beldenin ana içme suyu kaynağı olan deredeki kirli suyun, su depolarına dolduğu, pek çok balık ve martı ölümleri yaşandığı belirtildi.

BALIKLAR DA MARTILAR DA ÖLDÜ!

İhbar üzerine yapılan incelemelerin ardından çevredeki su motorları durdurulup, tedbir amaçlı su akışı kesildi. Tutanak tutan ekipler tarafından derede farklı noktalardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Numunelerde incelemeler sürerken, 7 mahalleye su ileten 3 kuyu da temizlenme aşamasına alındı, patlayan boru onarıldı. Çoklu balık ve martı ölümlerinin yanı sıra çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan yurttaşlar, önlemlerin artırılıp, mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.

BİR HAFTADIR SU YOK!

Beyli Mahallesi Muhtarı Sami Durmuş, “20 Ağustos günü çöp tesisinin borusu patladı. Bütün canlı varlıklar öldü. Binlerce balık öldü. Bu derede alabalık, kefal, sarıkanat balıkları vardı. Ama maalesef bir tane balık bile kalmadı. Dere suyunu içen martılar bile öldü. İçme suyu kaynağımız bu dereden sağlanıyor. Çöp tesisinin arıtılmış derin drenajı, bu dere içerisine plastik borular döşeyerek kurdular. Şiddetli yağışlarda bu borular patlıyor. En son bu borunun patlaması sonucunda deredeki tüm canlılar öldü. Bir haftadır su akmıyor. Marketlerden evimizde bidonlarla su taşıyoruz. Yaşlılar ve ahırında hayvanı olan vatandaşlarımız mağdur oldular. Belediyemiz taşıma su ile depolarımızı doldurup, ihtiyacımız olan suyu vermeye çalışıyor fakat yetiştiremiyor. Komşu ilçelerden tankerle su getiriyorlar. Kuyular ve dere temizlenecek ama ne zaman su verilecek bilinmiyor. Doğup büyüdüğümüz toprakları terk mi edelim? Çavuşlu’da yaşamak istiyoruz” dedi.

"ÇÖP TESİSİ KALDIRILSIN"

Vatandaşlardan Abdullah Kalafat, derede zehirli su aktığını öne sürerek, “Doğaya, çevreye ve insana zarar veren hiçbir enerji yatırımı gerekli ve meşru değildir” diye konuştu. Beldede esnaflık yapan Bayram Demir, “Burada ne su içebiliyor ne yıkanabiliyor ne de yemek yiyebiliyoruz” dedi. Mahallelilerden Rıfkı İyidere, “Su ve hava konusunda muzdaribiz. Damacanalarla su taşıyarak yemeklerimizde kullanıyoruz. İçilebilir bir suyumuz yok. Psikolojimiz ve sağlığımız bozuldu. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Boru patlayınca suyun arıtılmadığını da gördük. Perişan olduk. Bu çöp tesisinin buradan kaldırılması lazım” ifadelerini kullandı.