Müge Anlı yayınında bu kez torpil gerçeği ifşa oldu! Salon buz kesti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Rümeysa Eda Dağlar, 1 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla gündeme oturdu. Sevgilisinin "maviş maviş" gözlerine kanarak kandırıldığını belirten genç kadın, aynı zamanda aldatıldığını da ileri sürdü.

İddiaların odağındaki şahıs canlı yayına bağlanarak suçlamaları reddederken, Rümeysa Eda’nın iş hayatına dair açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

MÜGE ANLI YAYININDA BU KEZ TORPİL GERÇEĞİ İFŞA OLDU!

Bir markette çalışan Rümeysa Eda'ya Müge Anlı, "Sen kaça kadar okudun?" sorusunu yöneltti. 24 yaşındaki genç kadın, "Ben üniversite mezunuyum" yanıtını verince, Anlı "Hangi bölüm?" diyerek sorusunu detaylandırdı. Laboratuvar teknisyenliği mezunu olduğunu belirten Rümeysa Eda'ya Müge Anlı bu kez, "Sen o zaman niye hastanede falan çalışmıyorsun?" diye sordu.

Genç kadının bu soruya verdiği yanıt, işsizlik ve istihdam sorunlarına dikkat çekti:

"Ya torpilim mi var, Allah aşkına? Arkadaşım tarih öğretmeni, yine aynı markette çalışıyoruz. Biz doğru düzgün iş bulamayan zavallı gençleriz Müge abla. Öyle yani durum içler acısı biliyorsunuz."

Müge Anlı'nın, "Yani gittin hastanelere başvurdun almadılar, öyle mi?" şeklindeki sorusu üzerine Rümeysa Eda, "Almadılar tabii. 2021 mezunuyum kaç tane hastane gezdim kapı kapı, kimse almadı" diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.

TORPİL SÖZLERİ SONRASI SALON BUZ KESTİ

AKP döneminin en çok konuşulan konuları arasındaki "torpil" iddiaları karşısında gençlerin yaşadığı umutsuzluğu ortaya koyan yanıtlar salonu buz kestirdi.

Gençlerin gelecekten umudu kalmadı...

Canlı yayında ortaya çıkan diyalog, programın internete yüklenen videolarında kesildi.

İşte o anlar:

Müge Anlı gencin torpil sözlerine önce soru sorarak karşılık verse de sonrasında gencin okuduğunu söylediği bölümdeki yetkinliğini sorguladı. Anlı şunları söyledi:

"Ama sen 'üniversite mezunuyum' diyorsun ya, 'torpilsiz işe giremiyorum' diyorsun. Şimdi torpilsiz olduğun için mi işe giremiyorsun yoksa acaba sana bakanlar o işi yapamayacağını düşündüğü için mi seni işe almıyor? Neden?"