Müdür beyin makam odasına banyo 'operasyonel' ihtiyaçmış! Üniversite yönetimi açıkladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi’nin müdürünün odasına banyo yapılması hakkında üniversite yönetiminden bir açıklama yapıldı. Müdür beyin odasına yapılan banyo operasyonel ihtiyaçmış...

Son yılların virüs gibi yayılan zevklerinden birisi de yetkili kişilerin makam odalarına banyo koydurması.. 26 Kasım tarihinde bununla alakalı olarak son örneğin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi’nin müdürü için geçerli olduğu görüldü.

83 MİLYONLUK İHALE

28 Ağustos 2025 tarihinde, 'Türk Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi Binası' için yapım ihalesi düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihalede üç teklifin verildiği ve 83 milyon 870 bin TL teklif veren Mahmut Çil’in ihaleyi aldığı açıklandı.

SADECE BANYO DA DEĞİL DİNLENME ODASI DA VAR

650 günde tamamlanması istenen binanın ihale dosyasında yer alan mimari projeye göre, müdür odasının arka kısmına dinlenme odası ile banyo yapılacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: OPERASYONEL İHTİYAÇMIŞ

Üniversite yönetimi ortaya çıkan skandalın ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada banyo yapılmasının operasyonel ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Proje kapsamında yer alan ve habere konu edilen ‘WC-Duş’ alanı; herhangi bir yöneticinin kişisel konforuna hizmet eden bir yapı olmayıp, tamamen merkezde yürütülen teknik ve bilimsel faaliyetlerin gerektirdiği kurumsal verimlilik, temsil zorunluluğu ve operasyonel süreklilik ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır” denildi.

Yönetimden gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • “Çini ve seramik üretimine ilişkin fırın pişirimi gibi 24-48 saat sürebilen kesintisiz teknik operasyonlarda, müdürün görev başında bulunması gerekebilmektedir. Bu nedenle söz konusu alan, uzun mesai ve yoğun teknik süreçlerde asgari hijyen ihtiyacının karşılanmasına yönelik teknik bir gereklilik olup, haberde iddia edildiği gibi kişisel bir lüksün değil, tamamen kurumsal ve bilimsel işleyişin zorunlu bir sonucudur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

