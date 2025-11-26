Müdür beyin makam odasına da banyo yapılacak

Kamu kurumlarının binalarında üst düzey yöneticilerin odalarına yapılan dinlenme ve banyo bölümleri genel bir uygulamaya dönüşmeye başladı. Kayseri, Sinop ve Dicle Üniversitesi’nde rektörlük binalarında banyo yapımı gündeme gelirken Kütahya Üniversitesi banyo ve dinlenme bölümünü müdürlüğe kadar indirdi.

MÜDÜR BEYİN MAKAM ODASINA DA BANYO YAPILACAK

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 28 Ağustos 2025 tarihinde “Türk Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi Binası” için yapım ihalesi düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihalede üç teklifin verildiği ve 83 milyon 870 bin TL teklif veren Mahmut Çil’in ihaleyi aldığı açıklandı.

650 günde tamamlanması istenen binanın ihale dosyasında yer alan mimari projeye göre, müdür odasının arka kısmına dinlenme odası ile banyo yapılacak.-

Kısa süre önce de Sinop Üniversitesi’nin inşa ettireceği yeni rektörlük binasında Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in makam odasının arkasında dinlenme odası ile banyo da yapılacağı anlaşılmıştı. İnşa edilecek binada, bir Rektör Yardımcısı için de banyo ve dinlenme odası, iki Rektör Yardımcısı için de banyo ile giyinme odası yapılacak.

Üniversitenin Genel Sekreteri’nin makam odasının arkasında da yine dinleme odası ile banyonun yer alacağı belirtildi. Rektör Taşdemir’in makam odasının hemen karşısında da sekiz kişilik bir özel yemek salonu yapılacak.

GENEL UYGULAMAYA DÖNMÜŞ

Öte yandan Kayseri Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi’nde de benzer uygulamalara imza atıldı. Kasım 2024’te Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü koltuğunda oturan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için milyonlarca lira harcadığı anlaşılmıştı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 6 milyon TL karşılığında Rektör Karamustafa ile özel kalem müdürünün makam odası yenileneceği, Rektör Karamustafa’nın odasının iki kat büyütüleceği, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yapılacağı anlaşılmıştı.

TOKİ’nin Dicle Üniversitesi’ne 123 milyon TL’ye yeni rektörlük binası yaptıracağı ve eski AKP Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi olan Rektör Kamuran Eronat’ın odasında banyo da yer alacağı ortaya çıkmıştı.

Dicle Üniversitesi, haberin ardından bir yazılı açıklama yaparak banyo yapılacağını doğrularken “Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır” denilmişti.