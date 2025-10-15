MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi vefat etti

MSGSÜ Rektörü Handan İnci Elçi vefat etti
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yayınlanan mesajda, “Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

msgsu.jpg

"CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Erdoğan'dan Maşalyan'a taziye telefonu
Erdoğan'dan Maşalyan'a taziye telefonu
Çanakkale'de 3 balıkçıya mezar olan tekne denizden çıkarıldı
Çanakkale'de 3 balıkçıya mezar olan tekne denizden çıkarıldı
Son Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişme
Son Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişme