Motosiklet süren 15 yaşındaki çocuk kaza yaptı
Nusaybin ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed Dağ, motosiklet kullanırken kaza yaptı ve yaşamını yitirdi.

Nusaybin-Midyat yolu üzerinde Çağ Çağ Barajı yakınlarında akşam saatlerinde 15 yaşındki Muhammed Dağ'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın etkisi ile Dağ, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağ’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dağ’ın cenazesi, önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

