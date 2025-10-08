Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Zeynep Alpaltun’un (58) babası Hasan Alpaltun (85), 2016'da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Alpaltun’dan miras kalan Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlası nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı.

Miras kavgası kanla bitti! “Kadına miras düşmez” dedi, yeğenine beyzbol sopasıyla saldırdı!

Alpaltun’un 6 erkek çocuğu, kadınların mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri M.A.’nın çağrısıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı M.A., başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Alpaltun, yere yığıldı. Dayısı ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle M.A., kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı haber alıp durağa gelen ailesi, Mehmet Alpaltun’u otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen M.A. ifadesinde, "Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım" dedi. İfadesinin ardından M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"TUTUKLU KALMASI İÇİN İLLA ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?"

Tutukluluğu devam ederken 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dayısının tahliye edilmesine tepki gösteren Mehmet Alpaltun, kendini güvende hissetmediğini belirtti. Alpaltun, "Yapılan duruşmada dayım yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Benim hayati tehlikem var, çocuklarım okula gidiyor, ben işe gidip geliyorum. Onların serbestçe dolaşması beni tedirgin ediyor, artık arkama baka baka gidiyorum. Bu olayın ardından ölebilirdim ya da felç kalabilirdim, başıma aldığım darbeler nedeniyle kalıcı boyun düzleşmem var. Can güvenliğim yok. Bana saldırırken ‘Seni öldürüyoruz, haberin olsun’ diyerek saldırdılar. Tutuklu kalması için illa ölmem mi gerekiyordu" dedi.

"YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Maddi gücünün yetersiz olması nedeniyle avukat tutamadığını belirten Mehmet Alpaltun, yetkililerden destek beklediğini söyleyerek, "Psikolojik tedavi görüyorum. Bu kişinin dışarıda serbest kalması beni her zaman tedirgin ediyor. Param olmadığı için avukat tutamıyorum. Devlet yetkililerimden ve büyüklerimden destek bekliyorum. Bu kişi tekrar tutuklansın" diye konuştu.