Minguzzi kararından sonra anne bayıldı! Açıklama yaparken sinir krizi geçirdi

Uzun süredir devam eden Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı. Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, Ahmet'i bıçaklayan ve tekmeleyen iki sanığa 24 yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

Tahliye kararı açıklanınca duruşma salonu karıştı. Ailenin yakınları ve davayı izleyenler karara tepki gösterdi. Salonda gerginlik meydana gelirken, güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kararın ardından sinir krizi geçiren Yasemin Minguzzi, gözyaşlarının ardından bayıldı. Yasemin Minguzzi, duruşma salonundan, yakınlarının kollarında güçlükle yürüyerek çıkabildi.

"Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" diyen Yasemin Minguzzi, açıklama yaparken sinir krizi geçildi.

Avukatı Ersan Barkın kararın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Kaybın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bu davalardan ilki iki sanığın kasten çocuk öldürmesi ile ilgili açılmış bir davaydı. İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen. Diğer iki sanık hakkında tahliyeye hükmedildi. Değerli yurttaşlar ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanları karşılamayacak bir hüküm olduğunu anlamış idim. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir.

Bu kararlar bu haliyle kabul edilemez üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında hepimizin evlatlarımızın sokaklarda can güvenliğini korumak için emsal teşkil eden bir karardı. Bunun üst mahkemeden döneceğini umuyoruz. Hukuken izah edilebilir bir karar olmadığına inanıyoruz."