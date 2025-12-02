Milyonları ilgilendiriyor: AYM’den ehliyet iptallerine ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan bir düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Söz konusu düzenleme, aday sürücülerin sürücü belgelerinin hangi şartlarda ve usullerle iptal edileceğinin kanun yerine yönetmelikle belirlenmesini öngörüyordu.

YASAL BOŞLUK OLMAMASI İÇİN 9 AY ERTELENDİ

Mardin 1. İdare Mahkemesi'nin başvurusu üzerine kararı inceleyen AYM, kuralın Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmetti. İptal kararının yürürlüğe girmesi, yasal bir boşluk oluşmaması için 9 ay ertelendi. Bu süre, TBMM'nin konuyu yeniden düzenlemesi için tanınmış oldu.

'TEMEL HAKLARA YÖNELİK BİR SINIRLAMA'

AYM gerekçeli kararında, sürücü belgesinin iptalinin bireyin özel hayatına müdahale anlamı taşıdığını ve "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkını" sınırladığını belirtti. Temel hak ve özgürlüklerin sadece kanunla sınırlanabileceği ilkesini vurgulayan Mahkeme, mevcut düzenlemenin idareye sınırları belirsiz bir yetki tanıdığını ve yeterli bir yasal çerçeve çizmediğini tespit etti.