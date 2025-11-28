Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı! Daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan işlem görmüş

Yayınlanma:
Erzurum’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsünün, kırmızı ışıkta geçerek başka bir otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Farabi Bulvarı'nda denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 25 AAD 325 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü öldü: Kaza kameradaPark halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü öldü: Kaza kamerada

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçtı. Terminal Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, K.A.’nın yönetimindeki 25 ADG 749 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPTIĞI ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü K.A. ve araçlarda yolcu konumunda bulunan R.Ş. ve T.D, yaralandı. Polisten kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücüsü S.D. ise araçtan yara almadan çıktı. Polis ekibinin kazayı telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE 5 KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞ

Gözaltına alınan S.D.'nin daha önce 5 kez alkollü araç kullanmak hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Akolmetreyi üflemeyi reddeden S.D. kan testi için hastaneye götürüldü.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

