Metrelerce yükselikten düştüler! İkisi kardeş üç kişi öldü

Artvin’de alt yola devrilen kamyonetteki üç kişi yaşamını yitirdi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücü ve arabadaki bir yolcunun kardeş olduğu öğrenildi.