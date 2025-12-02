Metrelerce yükselikten düştüler! İkisi kardeş üç kişi öldü
Yayınlanma:
Artvin’de alt yola devrilen kamyonetteki üç kişi yaşamını yitirdi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücü ve arabadaki bir yolcunun kardeş olduğu öğrenildi.
Artvin’in Ortaköy köyü Hekimoğlu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.
Milyonları ilgilendiriyor: AYM’den ehliyet iptallerine ilişkin karar
Kazada kamyoneti kullanan 41 yaşındaki Hasan G, ağabeyi 51 yaşındaki Yunus G. ve akrabaları 57 yaşındaki Hasan İ. yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden üç kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Hasan G'nin ehliyetsiz olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)