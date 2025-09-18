Meteoroloji 4 il için kırmızı alarm verdi: Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Adıyaman, Van, Mersin ve Malatya'da, bu gece yarısından itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Van Gölü’nde yarın (19 Eylül Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 km hızla esecek rüzgarın fırtına şeklinde etkili olması beklenirken, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

MGM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Van Gölü'nde yarın (19.09.2025) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

YER YER 80 KİLOMETRE HIZI BULACAK

Meteoroloji, yaptığı bir diğer uyarıda ise Mersin’in batısı, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Adıyaman ve Malatya için de fırtına uyarısında bulundu. Gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın, gün içinde saatte 70 km, yer yer 80 km hıza ulaşabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisi kaybetmesi bekleniyor.

3 il için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Mersin'in batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Adıyaman ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Malatya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat yer yer 80 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

