Meteoroloji 4 il için kırmızı alarm verdi: Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek

Meteoroloji 4 il için kırmızı alarm verdi: Çatılar uçacak ağaçlar devrilecek
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. MGM, çatı uçmalarına karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Adıyaman, Van, Mersin ve Malatya'da, bu gece yarısından itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Van Gölü’nde yarın (19 Eylül Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 km hızla esecek rüzgarın fırtına şeklinde etkili olması beklenirken, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

MGM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Van Gölü'nde yarın (19.09.2025) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

YER YER 80 KİLOMETRE HIZI BULACAK

Meteoroloji, yaptığı bir diğer uyarıda ise Mersin’in batısı, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Adıyaman ve Malatya için de fırtına uyarısında bulundu. Gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın, gün içinde saatte 70 km, yer yer 80 km hıza ulaşabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisi kaybetmesi bekleniyor.

3 il için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Mersin'in batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Adıyaman ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Malatya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat yer yer 80 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Süper emekli Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz? Ece Üner teker teker sıraladıSüper emekli Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz? Ece Üner teker teker sıraladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Türkiye
Ambulans çıkışını kapatıp alışverişe gitti: Taksici gözaltına alındı
Ambulans çıkışını kapatıp alışverişe gitti: Taksici gözaltına alındı
'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama
'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama
Akrabalar arasında arazi kavgası: 3 kişi canından oldu
Akrabalar arasında arazi kavgası: 3 kişi canından oldu