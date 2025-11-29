Mesud Barzani'den süreç açıklaması: Bizden ne istenilirse yapmaya hazırız

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre’de düzenlediği “4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu”na katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun ikinci gününde Barzani’nin katılımı bölgedeki siyasi ve akademik gündemi hareketlendirdi.

Barzani, Türkiye’ye Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Barzani, daha sonra programın gerçekleştirileceği Cizre’ye geçti. Konvoyun geçişi sırasında güvenlik güçleri tarafından yoğun tedbirler alındı.

Sempozyumda konuşan Barzani, özellikle “barış süreci”ne ilişkin verdiği mesajlarla dikkat çekti. Sürecin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede büyük bir değişime değinmek istiyorum: barış sürecine. Bu süreç başladığı için çok mutlu olduk. Gördüğünüz gibi bu sefer süreç çok daha düzenli başladı, çünkü halk, meclis ve partiler devleti destekliyor. Barışa kapı açtıkları için buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye devletine, Türkiye Meclisi’ne, Türkiye halkına teşekkürü borç biliyorum.

Aynı zamanda Sayın Öcalan’a attığı olumlu adımlar için teşekkür ediyorum.

Buradan şunu açıkça ilan ederim ki biz de bütün gücümüzle bu süreci destekliyoruz ve Allah’ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”