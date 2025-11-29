Mesud Barzani'den süreç açıklaması: Bizden ne istenilirse yapmaya hazırız

Yayınlanma:
Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre’de düzenlenen “4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu”na katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre’de düzenlediği “4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu”na katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun ikinci gününde Barzani’nin katılımı bölgedeki siyasi ve akademik gündemi hareketlendirdi.

barzani.jpg

Barzani, Türkiye’ye Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Barzani, daha sonra programın gerçekleştirileceği Cizre’ye geçti. Konvoyun geçişi sırasında güvenlik güçleri tarafından yoğun tedbirler alındı.

AKP'nin İmralı Süreci'nden sonraki hedefini medyası duyurdu! 37 vekile ihtiyaçları varAKP'nin İmralı Süreci'nden sonraki hedefini medyası duyurdu! 37 vekile ihtiyaçları var

SÜREÇ AÇIKLAMASI

Sempozyumda konuşan Barzani, özellikle “barış süreci”ne ilişkin verdiği mesajlarla dikkat çekti. Sürecin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede büyük bir değişime değinmek istiyorum: barış sürecine. Bu süreç başladığı için çok mutlu olduk. Gördüğünüz gibi bu sefer süreç çok daha düzenli başladı, çünkü halk, meclis ve partiler devleti destekliyor. Barışa kapı açtıkları için buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye devletine, Türkiye Meclisi’ne, Türkiye halkına teşekkürü borç biliyorum.

Aynı zamanda Sayın Öcalan’a attığı olumlu adımlar için teşekkür ediyorum.

Buradan şunu açıkça ilan ederim ki biz de bütün gücümüzle bu süreci destekliyoruz ve Allah’ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Türkiye
Otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: Araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti
Otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: Araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti
Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!
Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!
3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu! Tutuklanan komşunun ifadesi kan dondurdu!
3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu! Tutuklanan komşunun ifadesi kan dondurdu!