MESEM protestosundan tutuklanan Özer: Başka öğrenciler de tutuklanmasın

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi sırasında MESEM programını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 öğrenci tahliye edildi.

Tahliye edilen öğrencilerden Ilgaz Özer, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, tutuklamaların siyasi olduğunu vurguladı. Özer, cezaevinde kaldıkları süre boyunca kendilerini yalnız hissetmediklerini belirterek, “Bizi bir an olsun yalnız bırakmayan, sesimize ses katan herkese binlerce kere teşekkür ediyoruz. Çok kalabalık olduğumuzu her an hissettik” dedi.

MESEM protestosu nedeniyle yaklaşık bir ay tutuklu kaldıklarını hatırlatan Özer, “Biz sadece ‘çocuklar ölmesin, çocuklar iş cinayetlerinde katledilmesin’ dediğimiz için özgürlüğümüzden mahrum bırakıldık. Bu kararın siyasi olduğunu tüm Türkiye biliyor” ifadelerini kullandı. Özer ifadelerine şu şekilde devam etti:

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTTÜĞÜMÜZDE KAZANACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

"Çocuklar ölmesin demek tutukluluğu gerektiremez. Bu ülkede "çocuklar ölmesin" diyenler bitmez. Bizim sesimizi sadece tutuklamalarla kesemeyeceklerini onlar da biliyor. Buradan sesleniyorum: Bu dayanışmayı, bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor. Bu dayanışmayı büyüttüğümüzde kazanacağımızı biliyoruz. Biz içerideyken onlarca mektup aldık; onlarca öğrenciden, gençten, sıra arkadaşımızdan, annelerimizden, babalarımızdan mektuplar aldık. Hepsi de haksız olmadığımızı, sadece ama sadece "çocuklar ölmesin, çocuklar iş cinayetlerinde katledilmesin" dediğimiz için tutuklandığımızı ve bu kararın siyasi olduğunu biliyordu. Bu sebeple, bu tutuklamaları durdurmak istiyorsak; bizler gibi başka gençler, başka öğrenciler de tutuklanmasın istiyorsak bu dayanışmayı, bu birlikteliği büyütmemiz gerekiyor."

Avukat Özgür Urfa ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"23 günlük esirlik dönemi arkadaşlarımız için sona erdi. İş cinayetlerinde ölen çocukların ölmemesi için yaptıkları bir protesto bahane edilerek arkadaşlarımız tutuklandı. Onlarca çocuk MESEM’lerde çalışırken yaşamını yitirdi ve tek bir patron yargılanmadı. Tek bir patron cezaevine atılmamışken, 16 arkadaşımız 23 gündür cezaevindeydi. Şimdi hak yerini buldu, adalet yerini buldu diyemeyeceğiz; demeyeceğiz. Ta ki o patronlar yargılanana kadar, ta ki o patronlar cezaevine girene kadar adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız çıktılar, dimdik durdular; hiç korkmadılar, hiç yalnız kalmadılar. Dışarıda aileler, avukatlar, arkadaşları hep onlar için, onların mücadelesi için vardı. Bu mücadele tahliyeyle birlikte bitmedi. MESEM’ler kapatılana kadar, MESEM’lerde sorumluluğu bulunan patronlar ve başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere tüm yetkililer istifa edene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."