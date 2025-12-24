15 yaşındaki Erol ezilerek öldü! Baba şikayetci olmadı patron ödül gibi ceza aldı

15 yaşındaki Erol ezilerek öldü! Baba şikayetci olmadı patron ödül gibi ceza aldı
Yayınlanma:
15 yaşındaki lise öğrencisi Erol Can Yavuz, 23 Ocak 2023’te Kütahya’daki staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine düşen sunta kalıpları nedeniyle yaşamını yitirdi. Mahkeme, işveren Fatih Gülseven’i asli kusurlu, Erol Can’ı tamamen kusursuz buldu. Gülseven’e verilen hapis cezası indirildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

15 yaşındaki lise öğrencisi Erol Can Yavuz, 23 Ocak 2023’te staj yaptığı Kütahya’daki Ege Mobilya atölyesinde üzerine düşen sunta kalıplarının altında kalarak hayatını kaybetti.

9. sınıf lise öğrencisi olan Yavuz'un ölümünden kısa süre sonra annesi, babası, dedesi ve dayısı adlî bir olay nedeniyle cezaevine girdi.

Yavuz'un ailesi daha önce ayrılmış, velayeti babasına verilmişti. Babasının ikinci evliliğiyle birlikte Yavuz'un okul hayatına devam etmekte güçlük yaşadığı öğrenildi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gazeteci Osman Çaklı'nın haberine göre; Yavuz'un hayatını kaybettiği işyeri de babasının eşinin yakınlarına aitti. Bu nedenle babası olay sonrası şikâyetçi olmadı. Annesinin avukatı, çocukların ilgisiz büyüdüğünü dile getirdi.

PATRON KUSURLU, ÇOCUK TAMAMEN KUSURSUZ BULUNDU

Erol Can’ın ölümüyle ilgili açılan davada, işveren Fatih Gülseven asli kusurlu, Erol Can ise tamamen kusursuz bulundu. Mahkeme, işyerinde yeterli eğitim verilmemesini, koruyucu donanım sağlanmamasını, iş güvenliği bilgilendirmesinin yapılmamasını ve denetim eksikliğini gerekçe gösterdi. Bu nedenlerle Gülseven’in "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediğine hükmedildi.

MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"

Yavuz’un staj yaptığı yerle ilgili bürokratik işlemleri okul müdürü yürüttüğü öğrenildi. Mahkemede ifade veren müdüre, işyerinin ne zaman ve nasıl denetlendiğine dair herhangi bir soru sorulmadı.

ÖDÜL GİBİ CEZA ALDILAR

Sanık Gülseven, önce 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sabıkasız oluşu ve cezanın “geleceği üzerindeki olası etkileri” gerekçe gösterilerek ceza 1 yıl 11 ay 10 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Böylece sanık, fiilen cezaevine girmemiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Türkiye
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi