Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan TİP üyeleri hakkında tahliye kararı!

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği MEB Çalıştayı sırasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 genç, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) programı ve çocuk ölümlerini protesto ettiği için tutuklanmıştı.

Tutuklanan 16 genç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Bir sonraki duruşma 26 Haziran'a ertelendi.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 TİP'li gencin tahliye edildiği belirtildi. Yapılan paylaşımda, "MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Sıra bu ucube sistemi tarihe gömmekte, düzeni değiştirmekte!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği MEB Çalıştayı sırasında, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulaması kapsamında meydana gelen çocuk ölümlerine dikkat çekmek ve bu sistemi protesto etmek amacıyla eylem yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 genç gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gençlerin 16'sı tutuklanmıştı.