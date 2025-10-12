Mersin'de iki mevsim bir arada: Toroslar'da kar sahilde deniz keyfi

Mersin'de iki mevsim bir arada: Toroslar'da kar sahilde deniz keyfi
Yayınlanma:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Kızkalesi sahilinde denize girmenin tadını çıkardı.

Bölgede ilginç bir iklim tezatlığı yaşanıyor. Toros Dağları'nın yüksek zirveleri kış mevsiminin ilk karıyla beyaza bürünürken, sadece birkaç saat mesafedeki sahil şeridinde tam bir yaz havası hakim. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece olarak ölçüldüğü Erdemli'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. Sahili dolduran vatandaşlar ve turistler, güneşlenip denize girerek ekim ayında yaz tatili yapmanın keyfini yaşadı.

mersinde-ekimin-ortasinda-deniz-keyfi-959523-284939.jpg

"HERKESİ BU GÜZELLİĞİ YAŞAMAYA BEKLİYORUZ"

Bölgedeki turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirten Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet etti. Çalışkan, "Ekim ayı ortasında olmamıza rağmen kentimizde yazdan kalma bir hava var. Toroslar'da kar yağarken, Kızkalesi’nde misafirlerimiz denize giriyor. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sahillerimizde yoğunluk var. Havamız sıcak, denizimiz güzel, kumsalımız tertemiz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Bu sözler Bahçeli'yi kızdırır: DEM Parti sürecin sonuçlanacağına inanların oranını açıkladı
Bu sözler Bahçeli'yi kızdırır: DEM Parti sürecin sonuçlanacağına inanların oranını açıkladı
Takla atan araçta sıkışan gençler için ekipler seferber oldu
Takla atan araçta sıkışan gençler için ekipler seferber oldu
Gaziosmanpaşa’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla darbetti
Gaziosmanpaşa’da dehşet anları! Tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla darbetti