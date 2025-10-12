Mersin'de iki mevsim bir arada: Toroslar'da kar sahilde deniz keyfi

Bölgede ilginç bir iklim tezatlığı yaşanıyor. Toros Dağları'nın yüksek zirveleri kış mevsiminin ilk karıyla beyaza bürünürken, sadece birkaç saat mesafedeki sahil şeridinde tam bir yaz havası hakim. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece olarak ölçüldüğü Erdemli'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. Sahili dolduran vatandaşlar ve turistler, güneşlenip denize girerek ekim ayında yaz tatili yapmanın keyfini yaşadı.

"HERKESİ BU GÜZELLİĞİ YAŞAMAYA BEKLİYORUZ"

Bölgedeki turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirten Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet etti. Çalışkan, "Ekim ayı ortasında olmamıza rağmen kentimizde yazdan kalma bir hava var. Toroslar'da kar yağarken, Kızkalesi’nde misafirlerimiz denize giriyor. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sahillerimizde yoğunluk var. Havamız sıcak, denizimiz güzel, kumsalımız tertemiz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz” diye konuştu.