Meclis kreşinde 'değerler eğitimi'ne velilerden tepki: "İki-üç yaşındaki çocuk kul hakkından anlamaz ki!"
TBMM personeli ile milletvekillerinin çocuklarının eğitim aldığı kreşte dini eğitim başladı. Veliler Meclis Genel Sekreterliği’ne şikayette bulunarak, “İki-üç yaşındaki çocuk kul hakkına riayet, sabır ve tahammül, şükür gibi kavramlardan anlamaz ki” dedi.

TBMM personeli ile milletvekillerinin çocuklarının eğitim aldığı kreşe yapılan yeni yönetici ataması tartışmalara yol açtı. Kreşe müdür olarak atanan ismin, 2 ve 3 yaşındaki çocuklara 'değerler eğitimi' dersi vermek istemesi tepkileri üzerine çekti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, yeni müdürün ilk icraatlarından biri, bakıcılar ve öğretmenlerin velilerle konuşmasını yasaklaması ve oyun parkını belli bir saatten sonra kapaması oldu.

Bu durum konunun Meclis Genel Sekreterliği’ne kadar yansımasına sebep oldu.

KREŞTEKİ KİTAPLAR

2-3 yaşlarında çocukların bırakıldığı kreş için alınan kitaplar arasında Mescid-i Aksa’yı anlatan boyama kitabı ve 360 derece açılabilen ‘Üç Mescit’ isimli kitap bulunuyor.

Kitaplardan birinde ‘Kabe’nin kötü kalpli bir kral ve askerleri tarafından yıkılmak istendiğini’ anlatan bir hikaye bulunuyor.

Gül kokulu kitapta parıldayan kubbe görselleri bulunuyor.

VELİLER MECLİS GENEL SEKRETERLİĞİ'NE ŞİKAYET ETTİ

Veliler “İki-üç yaşındaki çocuk kul hakkına riayet, sabır ve tahammül, şükür gibi kavramlardan anlamaz ki” diyerek duruma tepki gösterdi.

Velilerin durumu Meclis Genel Sekreterliği’ne kadar taşıdığı öğrenildi.

Şikayetlerin ise, yeni kreş müdürünün göreve başlamasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

