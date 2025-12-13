Masaja gidip soyulduk diye şikayet ettiler!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, masaj salonu hizmeti adı altında şantaj ve tehditle vatandaşları gasbeden organize bir çeteye karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

"BENİ TACİZ ETTİ" DİYİP GASP EDİYORLAR

Çetenin yöntemine göre; masaj salonlarında çalışan kadınlar, masaj sırasında müşterilere yakınlık gösteriyordu. Daha sonra kadınlar aniden koridora çıkarak "Beni taciz etti!" diye bağırıyorlardı. Bu "taciz" senaryosunun ardından devreye giren çete üyeleri, müşterileri başka bir odaya alarak burada şantaj ve tehditle hesaplarındaki parayı zorla gasbediyordu.

Bu yöntemle pek çok kişiyi mağdur eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kılıç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.