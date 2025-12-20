Marmaris Kos Rodos! Anne perişan baba perişan: Neredesin Barış

Marmaris'ten denize açılan ve kaybolan Barış Kaya, 15 aydır ortada yok. Anne perişan baba perişan. Marmaris, Kos, Rodos üçgeninde arıyorlar.

Bundan 15 ay önceydi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Barış Kaya, eşi Gizem, kız kardeşi Hülya ve bir arkadaşıyla daha İçmeler Limanı'ndan balığa diye çıktı.
Ancak 4 metrelik tekne açıkta arızalandı. Dalgalar da çıkınca rüzgarla battı. O sırada oradan geçen bir yolcu gemisi 3 kişiyi kurtardı. Ancak Barış yoktu.

Yunan Sahip Güvenlik ekipleri de seferber oldu. 20 gün süren aramalara rağmen Barış bulunamadı.

ANNE VE BABASI DEFALARCA GİTTİ

Marmaris Manşet'ten Vural Efecik'in haberine göre Barış'ın annesi Emine Kaya ile babası Umut Kaya, defalarca Rodos ve Kos adalarına gitti. Yunan makamlarıyla görüştü. Ancak sonuç çıkmadı.
Anne Emine Kaya, gözyaşları içerisinde Marmaris Manşet Gazetesi'ne “Oğlumdan bir haber alamadan 15 ay geçti. Yunan makamları aramayı çoktan durdurdu ama biz durmadık. Eşimle birlikte adalara gidip yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir umut vermiyorlar. Devletimiz ilk süreçte bizimle beraberdi, şimdi yeniden destek bekliyoruz .Ben çocuğumu ölü ya da diri bulmak istiyorum. En azından bir mezarı olsun. Rodos’ta kapı kapı dolaşmaya hazırım. Oğlumu bulmadan oradan ayrılmayacağım" dedi.
Acılı baba İmam Kaya ise "Kaybolduğu günden bu yana uyku diye bir şey yok. Her kapı sesiyle irkiliyoruz. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyoruz. Bu belirsizlik bizi bitiriyor. Rodos’a defalarca gittik, hiçbir ize rastlamadık. Ama umudumuzu kaybetmedik. Devletimizin yeniden devreye girip oğlumuzu bulmasını istiyoruz” diye konuştu.
Anne ve baba hem Türkiye’den hem de Yunan makamlarından yeniden arama çalışmalarının başlatılmasını istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

