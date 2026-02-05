Son Dakika | MSB'den Suriye'deki entegrasyon için ilk açıklama! Güvenlik soruşturması vurgusu
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye, Gazze ve Akdeniz için önemli açıklamalarda bulundu.
MSB, Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni entegrasyon anlaşmasını olumlu karşıladı. MSB, entegrasyonda görev alacak kişilerin 'güvenlik soruşturması' temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Entegrasyonun ardından SDG Halkla İlişkiler birimi sorumlusu Nureddin İsa Ahmed, Haseke valisi olmuştu. MSB, Suriye'deki son gelişmeler için şu yorumda bulundu:
"30 Ocak’ta Suriye Hükûmeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye’nin üniter yapısını ve “tek devlet, tek ordu” ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz.
Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz."
Bahçeli'nin çıkışının ardından Öcalan cephesinden ilk açıklama! "Umut Hakkı yerine getirilmelidir"
YUNANİSTAN'A YANIT! "ÜLKEMİZİN TUTUMU NETTİR"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ege’de karasuları açıklamaları da gündemdeydi. MSB Sözcüsü Aktürk, Türkiye’nin tutumunu şöyle dile getirdi:
"Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.
Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."
TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA ASKERİ ANLAŞMA
MSB, Türkiye ile Mısır arasında imzalanan askerî çerçeve anlaşmasını da kamuoyuna duyurdu:
"Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah Es-Sisi’nin riyasetinde, 04 Şubat 2026 tarihinde Kahire’de Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Mısırlı mevkidaşı arasında imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmayla belirlenen askerî iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."
İsrail’in 31 Ocak’ta Gazze’de düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk şu ifadeleri kullandı:
“Kalıcı ateşkesin tesis edilmesini ve Gazze’nin yeniden istikrara kavuşturulmasını beklediğimiz bir dönemde İsrail’in 31 Ocak’ta Gazze’de gerçekleştirdiği ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınıyoruz.”
MSB, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları içinse şöyle dedi:
“İsrail tarafından Lübnan’a yapılan saldırılar da istikrara ve kalıcı barışın sağlanmasına engel olmaktadır. Beklentimiz, İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’na riayet etmesi, ateşkese uyması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına izin vermesidir.”
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)