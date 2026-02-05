Son Dakika | MSB'den Suriye'deki entegrasyon için ilk açıklama! Güvenlik soruşturması vurgusu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriye, Gazze ve Akdeniz için önemli açıklamalarda bulundu.

MSB, Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni entegrasyon anlaşmasını olumlu karşıladı. MSB, entegrasyonda görev alacak kişilerin 'güvenlik soruşturması' temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Entegrasyonun ardından SDG Halkla İlişkiler birimi sorumlusu Nureddin İsa Ahmed, Haseke valisi olmuştu. MSB, Suriye'deki son gelişmeler için şu yorumda bulundu:

"30 Ocak’ta Suriye Hükûmeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye’nin üniter yapısını ve “tek devlet, tek ordu” ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz.

Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz."