Bahçeli'nin çıkışının ardından Öcalan cephesinden ilk açıklama! "Umut Hakkı yerine getirilmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliği" diyerek, İmralı Süreci'nde Öcalan’ın çağrısının hem Suriye’de hem de Türkiye’de yanıt bulduğunu belirtti ve çok konuşulan bir çıkış yaptı.

PKK’nın lideri için bir kez daha “Umut Hakkı”nı gündeme getiren Bahçeli’nin açıklamasına, Öcalan cephesinden ilk yanıt geldi.

Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Rezan Sarıca, yıllardır gündemde olmasına rağmen “Umut Hakkı”nın hayata geçirilmediğini belirtti.

Sarıca, bu hakkın sürecin temel zemini olduğunu söyledi.

2014’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararını hatırlatan Sarıca, Türkiye’nin bu kararı hem uluslararası hukuk hem de anayasa gereği uygulamak zorunda olduğunu savundu.

Öcalan 'Umut Hakkı' istedi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tanıdığı sürenin 2026 Haziran’ında dolacağını hatırlatan Sarıca, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu hukuki bir haktır ancak siyasi bir malzeme haline getiriliyor. Meclis’te ve ilgili komisyonlarda da bugüne kadar herhangi bir irade ortaya konulmadı.”

AKP İKTİDARINA YANIT

Sarıca, AKP'nin Öcalan’ın bu hakkı talep etmediği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Umut hakkı' İmralı heyeti tarafından hiçbir zaman talep edilmedi" demişti.

MA'nın haberine göre; Öcalan’ın avukat görüşmelerinde bu hakkın açık biçimde uygulanması gerektiğini söylediğini aktardı. Son olarak şu ifadeyi kullandı:

“Bu konuda adım atmamak için gerekçeler üretiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Zaman kaybetmeden umut hakkı yerine getirilmelidir.”

Öte yandan Sarıca, İmralı’daki koşulların halen tecrit temelinde sürdüğünü savundu. Bu durumun İmralı Süreci ile uyumlu olmadığını söyleyen Sarıca, “Süreç başlatılmış olmasına rağmen İmralı’daki koşullarda hukuki ve demokratik bir değişim görmüyoruz. Aksine, Sayın Öcalan’ın kendisini ifade etme kanalları son derece sınırlı tutuluyor” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Umut Hakkı ve Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı ile ilgili şunları ifade etmişti: