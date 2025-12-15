Markete el bombası atan 18 yaş altı 2 zanlı yakalandı

Olay, 11 Aralık günü saat 20.00 sularında merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete dışarıdan el bombası atıldı. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan market sahibi S.D., şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PATLAMA VE PANİK ANLARI KAMERADA

Söz konusu saldırı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı olan şüphelinin marketin kapısını açarak içeriye el bombası attığı ve hemen ardından kaçtığı görüldü. Kısa bir süre sonra meydana gelen patlamayla birlikte markette yangın çıkarken, o sırada iş yerinin yanından geçmekte olan bir kadının, patlamanın şiddetiyle kırılan camlardan etkilendiği ve hızla bölgeden uzaklaştığı kayıtlara yansıdı. Ayrıca çevredeki vatandaşların marketin içine girerek, bidonlarla su döküp çıkan yangını söndürmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

OPERASYONDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, yaşları 18’den küçük olan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda ise 2 adet maske, 1 adet şarjör ve 25 adet silah fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.