Mansur Yavaş: Hukukun üstünlüğü yer alacak ya da yok olacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın kendisini ziyareti sonrasında, "Umuyorum ki mutlaka ama mutlaka bu ülkede adalet gerçekleşecek. Hukukun üstünlüğü yer alacak ya da yok olacağız" dedi.

Hakkında soruşturma izni istenen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve parti heyetinden bir destek ziyareti gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan görüşmenin ardından Yavaş ve Çayır, kameraların karşısına geçerek ortak bir basın açıklaması yaptı.

"DESTEĞİMİZİ İFADE ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

Görüşme sonrası ilk sözü alan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ziyaretlerinin amacının hukukun üstünlüğüne vurgu yapmak ve Mansur Yavaş'a desteklerini bildirmek olduğunu ifade etti. Çayır, desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye geleceği kucaklayacak, dünyada sözü itibarlı bir hale gelecekse bunun adaletten ve evrensel hukuk normlarından geçtiğini bilmesi gerekir. Bu sebeple burada divan üyelerimiz ile birlikte Sayın Başkan'a desteğimizi ifade etmek için bulunduk. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum."

YAVAŞ: HESAP VERMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU HER ZAMAN BELİRTİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise nazik ziyaretleri için Milli Yol Partisi heyetine teşekkür ederek, hukuki sürece ve adalet beklentisine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Yargı önünde hesap vermekten çekinmediklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Biz zaten yargılanmaktan korkmadığımızı her vesile ile söylüyoruz. Herhangi bir şekilde ifade vermemiz gerekiyorsa vermeye de hazırlıklıyız. Kaldı ki bütün çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde halkla paylaşıyoruz. Çünkü harcadığımız para vatandaşın parası. Hesap vermeye hazır olduğumuzu her zaman belirtiyoruz."

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YER ALACAK YA DA YOK OLACAĞIZ"

Yavaş, yargının herkese karşı eşit bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, kendi yaptıkları şikayetlerin akıbetiyle kendi durumunu kıyasladı. Masumiyet karinesinin önemine dikkat çeken Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız şikayetler de var. Şikayetler karşısında daha bugüne kadar yargılananlar var ama bugüne kadar hiçbirisine ne kontrol ne tutuklama olmadı. Biz herkese yargının eşit davranmasını, araştırmasını, özellikle masumiyet ilkesinin mutlaka geçerli olmasını, cezası kesinleşinceye kadar herkesin suçsuz olduğunun Anayasa'da yer aldığı gibi uygulanmasını istiyoruz. Sonuçta ceza alırsa herkes cezasını çekecek. Peşinen suçlu gibi göstermek... Herkesin ailesi, çevresi var. Bunlar çabuk temizlenmiyor maalesef. Yargının bu konuda çok dikkatli olması, tutukluluğu en son dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki mutlaka ama mutlaka bu ülkede adalet gerçekleşecek. Hukukun üstünlüğü yer alacak ya da yok olacağız."

