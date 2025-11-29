Mansur Yavaş 2 hamle yaptı: Gökçek'e ve soruşturma iznine karşılık verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu’yla, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in görüştükleri ve Yavaş aleyhine kulis yaptıkları iddiasını üzerine suç duyurusunda bulundu.

Belediye kaynakları, geçmişte yüzlerce şikayet dosyasının sonuçlandığını, bunların hepsinde müfettişlerin “belediye başkanı sorumlu tutulamaz” yönünde görüş bildirdiğini hatırlatarak; bu kez, aynı konuların benzeri olmasına rağmen farklı bir karar verilmesi soru işareti yarattığının altını çizdi.

MANSUR YAVAŞ 2 HAMLE YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında konser soruşturmasında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘denetim görevini ihmal’ suçlamalarıyla soruşturma izni talep etmiş, İçişleri Bakanlığı izni vermişti.

Soruşturma izni verilmesinin ardından biri itiraz diğeri suç duyurusu olan dilekçeleri veren Mansur Yavaş'ın 2 hamle yaptığını ifade eden Nefes yazarı Gazeteci Aytunç Erkin, Yavaş'ın hamlelerinin detaylarını yazdı. O hamlelerin dayandığı çerçeveyi çizen Erkin, şunları yazdı:

Bana ayrı Gökçek’e ayrı hukuk olmaz

Gökçek, İçişleri Bakanlığı ve Teftiş Kurulu üyelerini ziyaret etti mi?

Teftiş Kurulu üyeleriyle Gökçek arasında telefon görüşmeleri oldu mu?

Telefon görüşmeleri ile HTS kayıtları istenmeli ve incelenmeli

İçişler Bakanlığı Teftiş Kurulu üyeleri tanık olmalı

Erkin'in aktardığına göre; öncelikle usule itiraz eden Yavaş’ın avukatı; kamu görevlisi hakkında gerçekleştirilen ön incelemenin soruşturma ve kovuşturmaların yeni delil veya olay çıkmadıkça yeniden ön incelemeye veya soruşturmaya konu edilemeyeceğine dikkat çekerken yeni delil yokluğunu hatırlattı. Yavaş'ın konserlerin rutin bilgileri ve onayı dışında ihale usulü ve ihale tutarlarına ilişkin bilgisi olduğuna dair bir ifade, belirleme ya da delil yer almadığını ortaya koydu.

Yavaş'ın avukatı ayrıca Sayıştay Denetim Raporlarında ve gerekse Mülkiye Müfettişlerinin ABB Başkanlığı Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporunda, konser etkinliklerinin mevzuata aykırı olduğu ya da piyasa rayiçlerinin üstünde gerçekleştirildiği yönünde bir tespit ve bulgu yer almadığnı ifade etti.

GÖKÇEK'E VE SORUŞTURMA İZNİNE KARŞILIK VERDİ

Geçmişte Gökçek hakkındaki benzer iddialarda ise sürecin farklı kararlarla ilerletildiğine dikkat çeken Yavaş'ın avukatı, "Herkesin kanun önünde eşit olduğu ve devlet organları ile idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, ABB eski Başkanı İ. Melih Gökçek hakkında belediyemizde tespiti yapılan onlarca suç duyurularına rağmen herhangi bir soruşturma izni verilmediği ya da dava açılmadığı bizzat kendisi tarafından da beyan edilmiştir." dedi.

Erkin'in aktardığına göre Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminin neden sorgulanmadığını ya da kendisinin neden sorgulandığını anlamaya çalışırken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Gökçek'in yaptığı görüşmeleri açıklamasının ardından suç duyurusunda bulundu. iddialar üzerine Mansur Yavaş önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusunda şunları söyledi: