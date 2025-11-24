Manisa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi

Yayınlanma:
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 1 yaşındaki Y.E.A.'nın da bulunduğu öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Salihli’den Alaşehir yönüne seyir halinde olan bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Köseali Mahallesi yakınlarında yaşandı. H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

manisa.jpg

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü H.A. ile araçta bulunan Y.E.A. (1), K.A. (22), A.A. (26) ve S.K. (65) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İzmir'de hemşireye saldıran Japon hastaya mahkemeden kötü haberİzmir'de hemşireye saldıran Japon hastaya mahkemeden kötü haber

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

