Manisa'da araç şarampole devrildi! Ağır yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelenbe istikametinde meydana geldi.
ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
69 yaşındaki Mehmet Akçam'ın kullandığı 45 F 5056 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Mehmet Akçam ile eşi 61 yaşındaki Serpil Akçam itfaiye erleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
AĞIR YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.
Kazada ağır yaralanan Akçam çifti, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
kaza ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)