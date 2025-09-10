Manifest'in Konya konseri iptal edildi: Biletleri yok satmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest'e, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Grup üyeleri, dün savcılıkta verdiği ifadenin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ardından Manifest'in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Erişim engelinin ardından Manifest'in 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde vereceği konser de iptal edildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nin sayfasından etkinlik bilgileri kaldırıldı ve Manifest grubuna ait olan tüm paylaşımlar silindi.

Konya yerel gazetesinde yer alan bilgiye göre, biletlerin hepsi tükenmişti ve konseri 7 bin 500-8 bin civarında vatandaşın izlemesi bekleniyordu.

Daha önce Erzurum Belediyesi de Manifest grubunun konserini ‘kıyafetlerinin uygun olmadığı’ gerekçesiyle engellemişti.