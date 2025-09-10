Mahmut Tanal'dan CHP binasını ablukaya alanlara son uyarı

Mahmut Tanal'dan CHP binasını ablukaya alanlara son uyarı
Yayınlanma:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Sarıyer'deki CHP Genel Başkan Çalışma Ofisi'ne uygulanan abluka sona ermezse binanın su ve elektriğini keseceklerini söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eski CHP İl Başkanlığı'na uygulanan polis ablukasının sona ermemesi halinde binanın elektrik ve suyunu keseceklerini duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇALIŞMA OFİSİ POLİS ABLUKASINDA

Pazar günü akşam saatlerinde polis ablukasına alınan Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında abluka sürüyor.

Abluka sürecinde polis ekipleri ile yurttaşlar ve CHP'liler arasında arbede yaşandı. Mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in geldiği gün pazartesi bu arbedenin şiddetini arttırdığı görüldü. Pazartesi Gürsel Tekin binaya rahat girebilmesi için polis ekipleri yurttaşlar ve partililere biber gazıyla müdahale etti.

ozgur-ozel-in-istanbul-daki-ofisine-abluka-chp-li-milletvekilleri-iceri-alinmadi-735891-001.webp

Tanal dahil olmak üzere çok sayıda partili ve yurttaş müdahale sırasında yaralanarak hastanelik oldu.

CHP Genel Merkezi kayyuma karşı dikkat çeken bir hamle yaparak, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşıma kararı aldı. Polis ablukasında olan bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi yapıldı.

MAHMUT TANAL'DAN SON UYARI

Ablukaya karşı binada nöbet tutan milletvekilleri arasında bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal polislere uyarıda bulundu.

Daha önce bina içinde bulunan polislerin binayı karakola çevirdiğini ifade eden Tanal, kendi bulundukları kata elektrik ve su saati takacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Binamızın işgaline polis son vermezse kullandığımız kata ayrı elektrik ve su saati takarız diğer tüm katların elektrik ve suyunu keseriz. İşgale asla izin vermeyiz"

tanal.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

