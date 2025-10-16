Mahkeme başkanının suçlanan isimle fotoğrafları çıkmıştı! Sisli Vadi davasında acılı anne tutuklandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin duruşmada hak arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi.

SİSLİ VADİ DAVASI'NDA MAĞDUR ANNE TUTUKLANDI

Kırklareli İğneada'daki kaçak şekilde yapılan Sisli Vadi bungalovlarda tatil yapan 6 kişi Eylül 2023'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından açılan davanın görüldüğü mahkeme hakiminin suçlanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Faciada kızı ve damadını yitiren anne Safiye Yaşa, bugün görülen duruşmada reddi hakim talebinde bulundu.

Hakim Yaşam'ın talebini reddedince acılı anne mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Gazeteci Timur Soykan, mahkeme başkanının Safiye Yaşam hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtti.

ACILI ANNE FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Karar sonrası fenalaşan Yaşam'ın hastaneye kaldırıldığını belirten Soykan, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi davasının duruşmasında selde ölen doktor kızı ve damadı için adalet arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi. Sisli Vadi'de dere yatağına kaçak olarak yapılan bungalovlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Eski vali hakkında bu işletmeden rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliye çalışanlarının da bu kaçak tesisteki fotoğrafları ortaya çıkmıştı."

"Halen kamu görevlileri yargılanmazken kaçak tesisin sahibi Bülent Bayrakçı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı'nın suçlanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Safiye Yaşa, bu nedenle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Duruşma sürerken Safiye Yaşa, adaletsizliğe tepki gösterdi. Bir heyet üyesiyle tartışınca mahkeme başkanı Safiye Yaşa ve oğluna bağırdı. İki gün tutuklama kararı verdi. Duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Avukatlar karara itiraz etti."

TESİS SAHİBİNE 18 YIL HAPİS

Mahkeme sanık tesis saihibi Bülent Bayrak'a, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu islediğinin sabit olmakla birlikte sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını nazara alarak 12 yıl hapisle cezalandırdı.

Ardından sanığın eylemini 'bilinçli taksirle' işlediği gerekçesiyle cezada 1/2 oranında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığı ve tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Tutuksuz sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.