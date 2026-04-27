Mahalle yanarken dönüp arkalarına bile bakmadılar: Derbi seyrediyorlardı

Sakarya’nın Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde, Süleyman Binek Caddesi ile 4471 ve 4472’nci sokaklar arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı.

Yangın, park halindeki 2 aracı tamamen kullanılamaz hale getirirken, bir marketin deposu, koltuk imalathanesi, terzi dükkanı ve üst katındaki evde hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, depoda bulunan tüpleri tahliye ederek olası bir patlamanın önüne geçti. Yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

MAHALLE YANARKEN DERBİ İZLEDİLER

Öte yandan, yangına müdahale edildiği sırada bölgedeki bir kafede Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin izlenmeye devam edilmesi dikkat çekti. (AA)