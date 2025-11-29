Maden işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 15 işçi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.
Kaza, gece 01.20 sıralarında Maden Köyü yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKTI, UÇURUMDAN YUVARLANDI
Maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan 34 DKK 706 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI
Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)