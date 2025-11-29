Maden işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 15 işçi yaralandı

Yayınlanma:
Siirt'te maden işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.

Kaza, gece 01.20 sıralarında Maden Köyü yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

siirtte-maden-iscilerini-tasiyan-midibu-1038435-308186.jpg

KONTROLDEN ÇIKTI, UÇURUMDAN YUVARLANDI

Maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan 34 DKK 706 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

Kontrolden çıkan TIR uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü!Kontrolden çıkan TIR uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

siirtte-maden-iscilerini-tasiyan-midibu-1038436-308186.jpg

2'Sİ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

siirtte-maden-iscilerini-tasiyan-midibu-1038438-308186.jpg

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

