Madagaskar'da ordu yönetime el koydu: Yeni Cumhurbaşkanı yemin etti

Afrika ülkesi Madagaskar'da haftalardır süren ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kanlı protestoların ardından ordu yönetime el koydu. Halk ayaklanması sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın yerine Albay Michael Randrianirina, düzenlenen törenle yemin ederek yeni cumhurbaşkanı oldu.

HALK AYAKLANMASI YÖNETİMİ DEĞİŞTİRDİ

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi olan Madagaskar'da son haftalarda derinleşen elektrik ve su kesintileri nedeniyle Z kuşağının öncülük ettiği kitlesel protestolara sahne oldu. Birleşmiş Milletler'e göre, gösterilerde en az 22 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı.

Ayaklanmadaki dönüm noktası, ordunun en seçkin birimlerinden CAPSAT'ın 11 Ekim'de protestoculara ateş açma emrini reddetmesiyle yaşandı. Bu gelişmenin ardından Yüksek Anayasa Mahkemesi, görevi ihmal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Rajoelina'yı azletti. Hayatından endişe ettiğini belirten Rajoelina'nın, Fransız askeri uçağıyla ülkeden kaçarak Dubai'ye gittiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı "Beni öldürecekler" dedi ülkeden kaçtı

YENİ LİDERDEN REFORM VE SEÇİM SÖZÜ

Başkent Antananarivo'da askeri üniforması yerine sivil bir takım elbiseyle yemin eden 51 yaşındaki Albay Randrianirina, yaptığı ilk konuşmada "tarihi bir dönüm noktası" yaşandığını belirtti. Protestolara öncülük eden gençlere teşekkür eden Randrianirina, "Geçmişle bağları koparmaya ve ülkenin yönetim sistemlerini baştan aşağı reformdan geçirmeye kararlıyız" dedi. Randrianirina, 18 ila 24 ay içinde seçime gidileceği ve yeni bir anayasa hazırlanacağı sözünü verdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE "DARBE" TARTIŞMASI

Yaşananlar uluslararası alanda "darbe" olarak nitelendirilse de, Randrianirina bu iddiaları reddederek Anayasa Mahkemesi'nin onayını aldığını vurguladı. Devrik lider Rajoelina'nın destekçileri ise mahkemenin kararının "hukuki usulsüzlüklerle dolu" olduğunu ve ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini savundu.

Afrika Birliği ve bölgesel kuruluşlar, anayasal düzenin korunması çağrısı yaparak adaya bir heyet göndereceklerini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı ise "Gençlerin talepleri duyulmalı ve geçiş sürecine siviller de tam olarak dahil edilmelidir" dedi.

Doğal kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen halkının yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşayan Madagaskar, 2020'den bu yana askeri müdahaleye sahne olan yedinci eski Fransız sömürgesi oldu.