Lisedeki saldırganlık affedilmedi: Mahkeme tutuklama kararı verdi

Olay, 14 Ekim'de Erdemir Anadolu Lisesi'nin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, 12. sınıf öğrencisi Uygar T.U. bir arkadaşıyla tuvalete gittiği sırada, aynı sınıftan Berk E. yanlarına gelerek Uygar T.U.'dan sigara istedi. Uygar T.U.'nun "sigara kullanmıyorum" diyerek uzaklaşmaya çalışması üzerine Berk E., attığı yumrukla öğrenciyi yere düşürdü. Çevredeki diğer öğrenciler ve öğretmenlerin müdahalesiyle olay ayrılırken, okul idaresi her iki öğrencinin de ailelerini okula çağırdı.

ÇENESİ KIRILAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonucu dişi kırıldığı fark edilen Uygar T.U., babasıyla birlikte ilk olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılamayan müdahalenin ardından önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, ardından da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Uygar T.U.'nun çenesinde kırıklar olduğu tespit edildi ve Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Uygar T.U.'nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Berk E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.