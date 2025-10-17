Lise kavgasında kan donduran sözler: 14 yaşındaki saldırgandan "Bıçaklarım" tehdidi

Olay, 25 Eylül'de okul çıkışında meydana geldi. Aynı yaştaki lise öğrencileri B.I.Ç. ile E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.I.Ç.'nin, E.A.'yı saçından çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar, olay yerindeki başka bir lise öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olması üzerine öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Mağdur öğrenci E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, kavgaya karışan B.I.Ç. ise savcının talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirildi.

"KIZIM GÜVENDE DEĞİL OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Darbedilen E.A.'nın annesi Dilek Ş., yaşananlar nedeniyle ailece çok zor günler geçirdiklerini belirtti. Sürecin yavaş işlediğini ve kızının okula gitmek istemediğini ifade eden Dilek Ş., şunları söyledi:

"Devlete tabii ki güvenimiz sonsuz ama süreç yavaş işliyor. Şu an olması gereken aslında kızımın okula daha güvenli, daha sağlam bir şekilde gidebilmesi. Ancak, kızım şu an okula gitmek istemiyor. 2 sene önce de azmettirici olan bir kişi, kendinden yaşça büyük arkadaş grubuyla kızımı mezun olduğu ortaokulun yakınında darbettirmişti. Bu olay yaşandığında ailesini arayıp, 'Kızınız böyle bir şey yaptırdı. Tekrarı olursa polise şikayetçi olacağım' dedim. Karşı taraf her ne kadar o gün olumlu yaklaşsa da maalesef ki kızımın bu akranı durmak bilmiyor. Şu an aynı okuldalar ve kızımın güvende olmadığını biliyorum. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Ben de kaç gündür işe gidemiyorum. Kızım okula gitmemekte çok diretiyor. Hatta bana; 'Anne, okula gitmesem tepkin ne olur' diye sordu. Düşünün psikolojisi ne durumda. Yani bunu başka bir çocuk da yaşayabilir. Başka bir çocuğun da bunu yaşamaması için yetkililerin gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyorum. Olay şu an savcılıkta. Gerekli soruşturmalar yapılıyor."

"BIÇAKLARIM" TEHDİDİ İDDİASI

Anne Dilek Ş., olayın ardından kızının ciddi bir tehdit aldığını da öne sürdü:

"Olay günü kızımı aramaya giden yakın arkadaşına, darbeden kişi, 'Gidin, söyleyin kendisine şikayetçi olursa, kendisini bıçaklarım' demiş. Adalete güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda gerekli olan yapılacaktır."