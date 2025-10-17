Lise kavgasında kan donduran sözler: 14 yaşındaki saldırgandan "Bıçaklarım" tehdidi

Lise kavgasında kan donduran sözler: 14 yaşındaki saldırgandan "Bıçaklarım" tehdidi
Yayınlanma:
Çanakkale'de iki lise öğrencisi arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada, 14 yaşındaki B.I.Ç. tarafından darbedilen 14 yaşındaki E.A.'nın annesi Dilek Ş. (39), kızının şikayetçi olması durumunda bıçakla tehdit edildiğini iddia etti. Anne Dilek Ş., "Adalete güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda gerekli olan yapılacaktır" dedi.

Olay, 25 Eylül'de okul çıkışında meydana geldi. Aynı yaştaki lise öğrencileri B.I.Ç. ile E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.I.Ç.'nin, E.A.'yı saçından çekerek yerde sürüklediği ve darbettiği anlar, olay yerindeki başka bir lise öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

darbedilen-lise-ogrencisinin-annesinden-967161-287264.jpg

Olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olması üzerine öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Mağdur öğrenci E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, kavgaya karışan B.I.Ç. ise savcının talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirildi.

"KIZIM GÜVENDE DEĞİL OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Darbedilen E.A.'nın annesi Dilek Ş., yaşananlar nedeniyle ailece çok zor günler geçirdiklerini belirtti. Sürecin yavaş işlediğini ve kızının okula gitmek istemediğini ifade eden Dilek Ş., şunları söyledi:

"Devlete tabii ki güvenimiz sonsuz ama süreç yavaş işliyor. Şu an olması gereken aslında kızımın okula daha güvenli, daha sağlam bir şekilde gidebilmesi. Ancak, kızım şu an okula gitmek istemiyor. 2 sene önce de azmettirici olan bir kişi, kendinden yaşça büyük arkadaş grubuyla kızımı mezun olduğu ortaokulun yakınında darbettirmişti. Bu olay yaşandığında ailesini arayıp, 'Kızınız böyle bir şey yaptırdı. Tekrarı olursa polise şikayetçi olacağım' dedim. Karşı taraf her ne kadar o gün olumlu yaklaşsa da maalesef ki kızımın bu akranı durmak bilmiyor. Şu an aynı okuldalar ve kızımın güvende olmadığını biliyorum. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Ben de kaç gündür işe gidemiyorum. Kızım okula gitmemekte çok diretiyor. Hatta bana; 'Anne, okula gitmesem tepkin ne olur' diye sordu. Düşünün psikolojisi ne durumda. Yani bunu başka bir çocuk da yaşayabilir. Başka bir çocuğun da bunu yaşamaması için yetkililerin gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyorum. Olay şu an savcılıkta. Gerekli soruşturmalar yapılıyor."

darbedilen-lise-ogrencisinin-annesinden-967160-287264.jpg

"BIÇAKLARIM" TEHDİDİ İDDİASI

Anne Dilek Ş., olayın ardından kızının ciddi bir tehdit aldığını da öne sürdü:

"Olay günü kızımı aramaya giden yakın arkadaşına, darbeden kişi, 'Gidin, söyleyin kendisine şikayetçi olursa, kendisini bıçaklarım' demiş. Adalete güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda gerekli olan yapılacaktır."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Türkiye
İstanbul'da bu yollar 19 Ekim'de trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bu yollar 19 Ekim'de trafiğe kapatılacak
Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı
Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı
Nevşehir’de fuhuş operasyonu
Nevşehir’de fuhuş operasyonu