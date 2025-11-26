LGBTİ+ karşıtı etkinliğe üniversitelilerden tepki

İstanbul Üniversitesi'nde, “Aileye Yönelik Modern Tehdit Eşcinsel Yönelim” adı altında düzenlenen LGBTİ+ karşıtı etkinlik çok sayıda öğrenci tarafından protesto edildi.

Etkinliğin düzenleneceği salona "Şeriata faşizme geçit yok" sloganı yazıldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE LGBTİ+ KARŞITI ETKİNLİK

Genç Düşünce Derneği tarafından İstanbul Üniversitesi'nde "Aileye Yönelik Modern Tehdit Eşcinsel Yönelim" etkinliğinin düzenlenmesi öğrencilerin tepkisine yol açtı. Saati 14.30 olarak açıklanan etkinliğin öncesinde çok sayıda öğrenci, Beyazıt Meydanı’nda yoğun polis korumasıyla basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında öğrencilerin "Kampüslerde Nefrete Geçit Yok" yazılı pankart taşıdığı görüldü.

Bursa'da da kadınların yürüyüşüne polis engeli!

"ŞERİATA FAŞİZME GEÇİT YOK" SLOGANLARI ATILDI

Uzm. Psk. Müjde Yahşi ve Oğuzhan Kabakçı'nın katılacağı konferansın başlama saati yaklaşırken, öğrencilerin tepkisi daha şiddetli oldu.

Siyasal Bilimler Konferans Salonu'na "Şeriata faşizme geçit yok" sloganı yazan öğrenciler, ardından konferasn salonu önünde eylem yaptı.

Protesto gösterisinde "Nefrete inat biz varız!" ve "Şeriata faşizme geçit yok" sloganları atıldı.

Öğrencilerin eylem sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.