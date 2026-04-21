Yazar Ayşe Kulin ifade verdi

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine imza atan aydınlar arasında bulunan Ayşe Kulin, Millî Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuyla ifade verdi.

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine imza atan isimler, Millî Eğitim Bakanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye devam ediyor. Son olarak ünlü yazar Ayşe Kulin ve BirGün Yayın Koordinatörü Elif Ilgaz, İstanbul’da emniyete giderek ifade verdi.

LAİKLİĞİ SAVUNAN AYDINLARA SORUŞTURMA

Aralarında akademisyen, yazar ve gazetecilerin bulunduğu 168 kişinin imzaladığı bildirinin "Ramazan genelgesini hedef aldığı" iddiasıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu şikâyet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, önce Ankara’da yaşayan imzacıların ifadeleri alındı; geçtiğimiz haftadan itibaren ise süreç İstanbul’daki isimlerle devam ediyor.

Yazar Ayşe Kulin Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

AYŞE KULİN İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde daha önce İktisat Profesörü Korkut Boratav, sanatçı Müfit Can Saçıntı, siyasetçi Alper Taş ve gazeteciler Filiz Gazi ile Timur Soykan gibi isimler ifade vermişti. Bu isimlere bugün yazar Ayşe Kulin ve gazeteci Elif Ilgaz da dâhil oldu.

"Adı: Aylin", "Nefes Nefese" ve "Sevdalinka" gibi eserlerin yazarı Ayşe Kulin, BirGün'ün aktardığına göre İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemlerini tamamladı.

