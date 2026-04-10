Laiklik Bildirisi imzacıları Laiklik Günü’nde ifade verdi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ardından okullara gönderilen Ramazan genelgesine karşı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisini hazırlayarak bu bildiriye imza atan aydınlar, İstanbul’da ifade vermeye devam ediyor.

Yusuf Tekin, 17 Şubat günü kamuoyuyla paylaşılan bildirinin imzacıarı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve imzacılar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara’da başlatılan soruşturma kapsamında, ilk olarak Ankara’da ikamet eden imzacılar ifade verirken, daha sonra da İstanbul’da ikamet eden imzacılar ifadeye çağrıldı. İmzacılar arasında yer alan Melike Demirağ ise Bodrum’da ifade verdi.

LAİKLİK SAVUNUCULARI LAİKLİK GÜNÜ’NDE İFADE VERDİ!

BirGün’de yer alan habere göre, İstanbul'da geçtiğimiz gün 12 imzacının ifade vermesinin ardından bugün, 10 Nisan Laiklik Günü’nde 11 isim ifade verdi.

Atilla Özsever, Alper Taş, Serkan Öngel, Fahrettin Erdoğan, Onur Alp Yılmaz, Ali Yalçıner, Ayşegül Yalçıner, Hilmi Hacaloğlu, Elif Akkaya ve Timur Soykan, Anadolu Adliyesi’nde ifade verdi. Ozan Çoban ise Şişli Emniyeti’nde ifade işlemini tamamladı.

Laiklik Bildirisi'ne imza atanlara 'Talibanlaştırma' sorusu! 4 kişi daha ifadeye çağrıldı

İfadelerde laikliği savunmanın suç olmadığı belirtilerek “Bu yönüyle, isnat edilen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasının aksine, laiklik ilkesi din ve inanç temelli ayrımların kin ve düşmanlığa dönüşmesini engelleyen bir işlev görmektedir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’daki ifade işlemleri haftaya devam edeceği bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye’de laikliğe yönelen tehditlere karşı, aralarında Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Müjde Ar, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş, Onur Akın, Şenal Sarıhan, Emin Koramaz, Canan Güllü, Ahmet Karagöz ve Timur Soykan gibi isimlerin bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri kaleme almıştı.

Bildiride, son dönemde laikliğe dönük saldırılara tepki gösterilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” denilmişti. İlk imzacıların imzasıyla 17 Şubat’ta yayımlanan metne, daha sonra internet üzerinden on binlerce vatandaş imza atmıştı.

Söz konusu bildiri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere iktidar cephesinden çok sayıda isim tarafından hedef almıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisi imzacıları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "devletin kurumlarını aşağılama" ve "kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Son dakika | Laiklik Bildirisi'ne imza atanlara dava açıldı! Yusuf Tekin açıkladı

Yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriye ilişkin 28 Şubat’ta soruşturma başlatmış ve imzacılar ilk olarak Ankara’da ifadeye çağrılmıştı. Aralarında Korkut Boratav’ın da olduğu çok sayıda imzacı ifade vermişti.