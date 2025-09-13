Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!

Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kütahya-Çavdarhisar yolunda kontrol çalışması sırasında 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil, takla atan otomobilin altında kaldı. Yeşil'in şehit olduğu belirtildi.

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu.

Abdullah D. idaresindeki otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİ 3 GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKMIŞ

Sağlık ekibi, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Yeşil'in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

