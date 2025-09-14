Kurultay davasında olası senaryolar

Yayınlanma:
Türkiye'nin gözünün kulağının kesildiği dava yarın görülecek. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na karşı açılan davada tarafların beklentisi neler? Hukukçular ve CHP kanadı yarın hangi kararın çıkmasını bekliyor. İşte detaylar...

Türkiye uzun zamandan beri yarını bekliyor. Gözler yarın saat 10.00’da görülecek Kurultay davasının 4. duruşmasında olacak. Davanın seyri ve alınacak karar, hem CHP hem de siyasetin genel gündemi açısından hayli kritik önem taşıyor.

SON DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek’in Ankara'dan aktardıklarına göre,30 Haziran’da görülen üçüncü duruşmada, mahkeme başkanı "görevsizlik itirazının sonucunu bekleyelim" demiş ve duruşmayı ertelemişti. Çünkü 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararı sonrası dosya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitmiş, tartışmalar Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzanmıştı. AYM, "ceza davası 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek" diyerek sürece nokta koymuştu.

8 Eylül için verilen tarih, CHP’nin kuruluş haftasına denk geldiği gerekçesiyle 15 Eylül’e ertelendi.

HUKUKÇULAR YARINKİ DURUŞMADA NE BEKLİYOR?

Mazrek’in aktardığına göre hukukçular, yarınki duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkmasını beklemiyor. Çünkü bu yönde bir karar, esastan hüküm verilmesini gerektiriyor. Bununla beraber davacı tarafın sözlü yargılama talebi de henüz karşılanmadı. Bu nedenle duruşmanın yeniden ertelenmesi olasılığı yüksek görülüyor.

OLASI SENARYOLAR

Erteleme kararı: Mahkemenin sözlü yargılama için en az iki haftalık süre vermesi bekleniyor.

Tedbir kararı: İstanbul’daki kayyum kararına atıf yapılarak emsal bir karar çıkabilir. Böyle bir durumda Özgür Özel ve yönetim görevden alınarak çağrı heyeti (kayyum heyeti) görevlendirilebilir. CHP'nin, bu ihtimali kesinlikle beklemediği ifade ediliyor.

Görevsizlik kararı: Mahkeme, 'bu mesele YSK’nın görev alanındadır' diyebilir. Bu karar alınırsa dava tamamen reddedilmiş olacak. CHP’nin beklentisi de bu yönde.

YARIN KARAR ÇIKAR MI?

Sibel Mazrek’in aktardığı bilgilere göre, yarın esastan bir karar beklenmiyor. Ancak erteleme, tedbir veya görevsizlik gibi ihtimaller masada. Dava süreci ve çıkacak karar, CHP açısından da siyasetin genel dengesi açısından da belirleyici olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Milyonların iradesine Ankara'da sahip çıkılacak! Ankara'daki mitinge saatler kaldı
Milyonların iradesine Ankara'da sahip çıkılacak!
Davutoğlu Erdoğan'a yıllar öncesini hatırlattı
Davutoğlu Erdoğan'a yıllar öncesini hatırlattı
İstanbul'un göbeğinde gündüz gözüyle dehşet: Bir kadının araca zorla bindirildiği anlar kaydedildi
İstanbul'un göbeğinde gündüz gözüyle dehşet: Bir kadının araca zorla bindirildiği anlar kaydedildi