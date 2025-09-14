Kurultay davasında olası senaryolar

Türkiye uzun zamandan beri yarını bekliyor. Gözler yarın saat 10.00’da görülecek Kurultay davasının 4. duruşmasında olacak. Davanın seyri ve alınacak karar, hem CHP hem de siyasetin genel gündemi açısından hayli kritik önem taşıyor.

SON DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek’in Ankara'dan aktardıklarına göre,30 Haziran’da görülen üçüncü duruşmada, mahkeme başkanı "görevsizlik itirazının sonucunu bekleyelim" demiş ve duruşmayı ertelemişti. Çünkü 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararı sonrası dosya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitmiş, tartışmalar Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzanmıştı. AYM, "ceza davası 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek" diyerek sürece nokta koymuştu.

8 Eylül için verilen tarih, CHP’nin kuruluş haftasına denk geldiği gerekçesiyle 15 Eylül’e ertelendi.

HUKUKÇULAR YARINKİ DURUŞMADA NE BEKLİYOR?

Mazrek’in aktardığına göre hukukçular, yarınki duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkmasını beklemiyor. Çünkü bu yönde bir karar, esastan hüküm verilmesini gerektiriyor. Bununla beraber davacı tarafın sözlü yargılama talebi de henüz karşılanmadı. Bu nedenle duruşmanın yeniden ertelenmesi olasılığı yüksek görülüyor.

OLASI SENARYOLAR

Erteleme kararı: Mahkemenin sözlü yargılama için en az iki haftalık süre vermesi bekleniyor.

Tedbir kararı: İstanbul’daki kayyum kararına atıf yapılarak emsal bir karar çıkabilir. Böyle bir durumda Özgür Özel ve yönetim görevden alınarak çağrı heyeti (kayyum heyeti) görevlendirilebilir. CHP'nin, bu ihtimali kesinlikle beklemediği ifade ediliyor.

Görevsizlik kararı: Mahkeme, 'bu mesele YSK’nın görev alanındadır' diyebilir. Bu karar alınırsa dava tamamen reddedilmiş olacak. CHP’nin beklentisi de bu yönde.

YARIN KARAR ÇIKAR MI?

Sibel Mazrek’in aktardığı bilgilere göre, yarın esastan bir karar beklenmiyor. Ancak erteleme, tedbir veya görevsizlik gibi ihtimaller masada. Dava süreci ve çıkacak karar, CHP açısından da siyasetin genel dengesi açısından da belirleyici olacak.