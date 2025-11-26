Küçükçekmece’de hurda deposunda yangın

Küçükçekmece’de hurda deposunda yangın
Yayınlanma:
Küçükçekmece'de hurda malzemelerin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Küçükçekmece'de gece saatlerinde hurda depolanan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

SAAT 1.00 SULARINDA BAŞLADI

Sarmaşık Sokak'ta bulunan ve içerisinde kağıt ile plastik hurdaların bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 01.00 sularında alevler başladı.

Otel yangınında ölen milli kayakçının ailesinden 10 milyon dolarlık tazminat istendiOtel yangınında ölen milli kayakçının ailesinden 10 milyon dolarlık tazminat istendi

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İçerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edilen depodaki yangın, yapılan çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü.

Yangın söndürürken şehit olmuşlardı! 10 itfaiyeci için ihmaller soruşturulmayacakYangın söndürürken şehit olmuşlardı! 10 itfaiyeci için ihmaller soruşturulmayacak

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri de olay yeri ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

