Kovanların bakımını yaparken boğazından arı soktu: Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Rize’nin Çayeli ilçesinde kovan bakımı yaptığı sırada arı sokması sonucu fenalaşan 70 yaşındaki İsmail Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KOVAN BAKIMI SIRASINDA FACİAYLA SONUÇLANDI
Olay, dün sabah saatlerinde Küçüktaşhane Mahallesi’nde meydana geldi. Arıcılıkla uğraşan İsmail Arslan, evinin yakınında bulunan kovanların bakımını yaptığı esnada boğazından arı soktu. Arı sokmasının ardından kısa sürede durumu ağırlaşan Arslan için yakınları derhal sağlık ekiplerine haber verdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Arslan, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (DHA)