Kovanların bakımını yaparken boğazından arı soktu: Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Rize’nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarına bakım yaptığı sırada boğazından arı sokan 70 yaşındaki İsmail Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.