Kovanların bakımını yaparken boğazından arı soktu: Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Rize’nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarına bakım yaptığı sırada boğazından arı sokan 70 yaşındaki İsmail Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KOVAN BAKIMI SIRASINDA FACİAYLA SONUÇLANDI

Olay, dün sabah saatlerinde Küçüktaşhane Mahallesi’nde meydana geldi. Arıcılıkla uğraşan İsmail Arslan, evinin yakınında bulunan kovanların bakımını yaptığı esnada boğazından arı soktu. Arı sokmasının ardından kısa sürede durumu ağırlaşan Arslan için yakınları derhal sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Arslan, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
