Konya'da polis merkezinde cinayet!

Polis merkezinde meydana gelen cinayet dün gece saat 01.00 sularında Konya Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi.

16 YAŞINDAKİ KIZIN TACİZ EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Serdar B., isimli şahıs 16 yaşındaki R.N.K.'yi taciz ettiği iddialarının ardından gözaltına alındı. Ekipler Serdar B.'yi polis merkezine götürdü.

AMCA VE YEĞEN POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Taciz iddialarını duyan R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., Serdar B.'nin götürüldüğü polis merkezine gitti.

EMNİYETTE SIRTINDAN BIÇAKLADI

22 yaşındaki Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Polis merkezinin ortasında kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EGM'DEN CİNAYET SONRASINDA AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya'da Enes K.'nin, kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.