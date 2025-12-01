Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi

Kocaeli’nin Başişkele ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KENDİ MASKESİNİ MAHSUR KALAN KİŞİYE VERDİ!

Apartmana giren itfaiye eri Cihat Oruç, kendi hava maskesini, dumanların arasında kalan ve nefes almakta zorluk çeken Ali Oğlakçı’ya taktı. Oğlakçı, ardından itfaiyenin sepetli merdivenine alınarak apartmandan indirildi.

Trafoda meydana gelen patlama yangına neden oldu

Dumandan etkilenen Oğlakçı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.





