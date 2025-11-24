Kocaeli Adliyesi'nde skandal! Adli emanet bürosundan ziynet eşyaları çalındı

Kocaeli Adliyesi'nde skandal! Adli emanet bürosundan ziynet eşyaları çalındı
Kocaeli Adliyesi'nde adli emanet bürosunda çalışan hizmetli personel B.B., adli emanete bırakılan ziynet eşyaları ve paraları çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, aralarında emanet memuru ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu 4 adliye personeli hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Adliyesi ana binasında, adli emanet bürosunda görevlendirilen yardımcı hizmetler sınıfı personeli B.B.'nin bir süredir işe gelmemesi üzerine başlayan soruşturma, büyük bir hırsızlık skandalını ortaya çıkardı. Yapılan sayımda, adli emanete bırakılan bir kısım ziynet eşyası ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, B.B. hakkında derhal gözaltı kararı verdi. 12 Kasım'da Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakalanan B.B., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kamu kurumundan hırsızlık" suçundan tutuklandı.

4 ADLİYE PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sadece tutuklanan B.B. ile sınırlı kalmadığı bildirildi. Emanet deposunda görevli olan emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ile yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İki kadını yakarak öldürmüştü: 'Suçsuzum' diyen caninin cezası belli olduİki kadını yakarak öldürmüştü: 'Suçsuzum' diyen caninin cezası belli oldu

Açıklamada ayrıca, disiplin yönünden tüm görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı ve adli emanet memuru Ç.E. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği duyuruldu. Başsavcılık, adli emanet deposunun tüm sayım ve kontrol işlemlerinin titizlikle yapıldığını ve soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

