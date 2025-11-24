İki kadını yakarak öldürmüştü: 'Suçsuzum' diyen caninin cezası belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'ta, 20 Ocak 2023'te meydana gelen korkunç olayda, edinilen bilgilere göre Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti.

ANNEANNESİ VE TEYZESİYLE TARTIŞTI

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

ANNEANNESİ İLE TEYZESİNİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Katil, bir müddet sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe verdi.Anneannesi ile teyzesinin üzerine kapıyı da kapatan cani, daireden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürürken, dairede yapılan incelemede Çetinkaya ve Kaplan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

"TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI"

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Tutuklu sanık Okan Altay'ın, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Adli Tıp tarafından sanığa "Ceza ehliyeti tam" raporu verilmesi ile akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Duruşma savcısı, mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Altay'ın "Kadına karşı yakarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırılmasına hükmetti.

'SUÇSUZUM' DİYEREK BERAATINI İSTEDİ

Duruşmada son sözünü söyleyen sanık, "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden hiçbir zaman para istemedim. Kendisi bana ben para istemeden verdi. Sonra da verdiği paraları geri istedi. Ben de borçlu olduğum için ödeyemedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.